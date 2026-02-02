Usa, i Grammy Awards diventano un comizio anti-Ice

Foto: LaPresse

Ignazio Riccio 02 febbraio 2026

Non è stata una semplice premiazione della musica. La 68ª edizione dei “Grammy Awards” si è trasformata in un’arena di contestazione politica, con il vincitore del “Miglior Album dell’Anno”, Bad Bunny, che ha lanciato dal palco un chiaro attacco all’Immigration and Customs Enforcement (ICE), l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione.

All’inizio del suo discorso, prima ancora dei ringraziamenti tradizionali, l’artista portoricano ha detto: “ICE out”, incassando un'ovazione dal pubblico di star presenti alla Crypto.com Arena di Los Angeles. “Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani”, ha aggiunto, legando il suo successo artistico e culturale a una dichiarazione politica che ha sorpreso milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il messaggio di Bad Bunny non è stato isolato. L’intera cerimonia è apparsa fortemente carica di contenuti politici, in particolare sul tema dell’immigrazione. Billie Eilish, vincitrice del premio “Canzone dell’Anno”, ha usato il suo momento per dichiarare che “nessuno è illegale su una terra rubata”, mentre altri artisti – compresi Shaboozey e Olivia Dean – hanno portato in scena riferimenti alla difesa dei migranti e critiche alle politiche federali. Secondo molte cronache della cerimonia, le critiche all’ICE sono arrivate in un clima di protesta che negli ultimi giorni ha attraversato diverse città statunitensi in seguito a scontri e alla morte di civili in operazioni di polizia federale.

La reazione alle dichiarazioni di Bad Bunny è stata decisamente polarizzata. Da un lato, celebrità e parte del pubblico hanno applaudito e condiviso il messaggio come un appello alla “umanità e alla compassione”, dall’altro, non sono mancate critiche feroci da chi ritiene che una cerimonia di premi artistici non debba trasformarsi in un’arena politica. Critici conservatori hanno sottolineato come l’uso di un palco globale per veicolare messaggi contro un’agenzia federale operativa – l’ICE – rischi di legittimare posizioni che non tengono conto delle sfide legali e di sicurezza legate all’immigrazione illegale. Secondo questa visione, appellarsi alle emozioni del pubblico in un contesto di intrattenimento può distorcere il confronto su questioni complesse e delicate.

Non c’è dubbio che l’evento rappresenti un punto di svolta nella storia dei Grammy. Bad Bunny ha fatto la storia vincendo con il primo album interamente in lingua spagnola il Grammy come “Album dell’Anno”, battendo concorrenti di peso internazionale. Ma è il contenuto del suo discorso a dominare i titoli dei media e i dibattiti sociali.

Al di là delle simpatie o delle critiche, il fenomeno riflette un trend ormai consolidato: il mondo dello spettacolo, e in particolare quello musicale, si trova sempre più spesso a fungere da amplificatore di messaggi politici e sociali, in un’epoca in cui la musica non è soltanto intrattenimento ma anche piattaforma di pensiero. Bad Bunny dovrebbe esibirsi come protagonista dell’Halftime Show del Super Bowl LX, un altro palco globale che potrebbe trasformarsi in un’altra occasione di engagement politico. Questa prospettiva ha già suscitato reazioni contrastanti: sostenitori vedono in lui una voce autentica di comunità spesso marginalizzate, mentre critici temono una crescente politicizzazione degli eventi sportivi e culturali mainstream.

In un periodo in cui la politica sull’immigrazione resta al centro del dibattito negli Stati Uniti e in Europa, l’esibizione di Bad Bunny ai Grammy si inserisce in un clima teso e profondamente divisivo. La domanda che resta aperta, però, è se la cultura pop debba farsi strumento di pressione politica – e fino a che punto – o se debba ritornare a una celebrazione dell’arte senza trasformare ogni palco in un megafono di rivendicazioni ideologiche.