Ascolti tv, Morbo K conquista la prima serata

televisione

Marco Zonetti 28 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Morbo K – Chi salva una vita, salva il mondo intero conquistare una media di 2.539.000 spettatori pari al 15.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 L’ultima volta che siamo stati bambini ha invece calamitato 2.180.000 spettatori con uno share del 15%. Su Rai2, dopo la presentazione (707.000 – 3.4%), Boss in Incognito con Elettra Lamborghini segna 920.000 spettatori pari al 6.0%. Su Italia1 la Coppa Italia con la partita Fiorentina-Como ha radunato 1.600.000 appassionati di calcio con l’8.3%. Su Tv8 Christmas with a Crown conquista 312.000 spettatori (1.7%) e sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori con Paolo Conticini diverte 576.000 spettatori con il 3.4% di share.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (568.000 – 2.8%), FarWest con Salvo Sottile totalizza 715.000 spettatori (4.9%). Su Rete4, dopo la presentazione (580.000 – 2.8%), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer registra 482.000 spettatori (4.0%); su La7 DiMartedì condotto da Giovanni Floris prevale con 1.480.000 spettatori e il 9.5% (514.000 spettatori pari al 9.6% nella parte finale).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino sigla 4.973.000 spettatori (23.6), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.331.000 – 21.3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.273.000 spettatori pari al 25.2%. Su Rai1 Un Posto al Sole ha raccolto 1.445.000 irriducibili (6.9%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha divertito 525.000 individui all'ascolto con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa sigla 4.285.000 spettatori (21.4%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha radunato 526.000 spettatori con il 2.5%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre condotto da Marco Damilano ha ottenuto 1.092.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha raggiunto 1.044.000 spettatori pari al 5.1% nella prima parte e 754.000 spettatori pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha totalizzato una media di 1.910.000 spettatori (9.1%).