Ascolti tv, Il Milionario vince la serata. Testa a testa tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Marco Zonetti 26 gennaio 2026 a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la serie Prima di noi con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli conquistare una media di 2.012.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 1.988.000 spettatori con uno share del 15.8%, vincendo la serata in percentuale. Su Rai3, dopo Report Lab (1.085.000 – 5.6%) e la presentazione (1.372.000 – 6.8%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.614.000 spettatori pari al 9.2% (Report Plus: 968.000 - 6.8%).

Su Rai2 il film Il sesso degli angeli segna 713.000 spettatori (3.7%). Su Italia1, Le Iene raggiungono 1.222.000 spettatori con il 10.3%. Su Rete4, Fuori dal coro con Mario Giordano segna 647.000 spettatori pari al 5.2%. Su La7 il film Il castello con Robert Redford raccoglie 342.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 il film Attacco al potere - Olympus has fallen calamita 332.000 spettatori con il 2.0%. Sul Nove, Che tempo che fa con Fabio Fazio totalizza 1.453.000 spettatori con l'8.3% di share e 652.000 pari al 6.6% nel segmento chiamato Il Tavolo (Presentazione 1.124.000 - 5.7%; L'importante è finire 230.000 - 6.1%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino diverte 4.682.000 spettatori pari al 23.3% (presentazione: 3.788.000 - 19.4%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui si aggiudica 4.774.000 spettatori pari al 23.8% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.729.000 - 19.0%).

Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista il 4.5% pari a 883.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.3% pari a 656.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna invece una media di 966.000 spettatori (4.8%).