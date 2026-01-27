Ascolti tv, La preside supera Zelig 30. Giletti-Porro: chi ha vinto la sfida

Marco Zonetti 27 gennaio 2026 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie La Preside con Luisa Ranieri conquistare una media di 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato invece 2.748.000 spettatori con uno share del 20.8%. Su Rai2, il film Sulle ali dell'onore con Jonathan Majors e Glen Powell registra una media di 507.000 spettatori pari al 2.9%. Su Italia1 il film Taken - Io vi troverò con Liam Neeson e Maggie Grace ha segnato 1.203.000 spettatori con il 6.3%. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ottiene 363.000 spettatori (2.2%) e sul Nove il film Reazione a catena con Keanu Reeves, Morgan Freeman e Rachel Weisz diverte 158.000 spettatori con lo 0.9%.

Per l'approfondimento: su Rai3, Lo Stato delle Cose condotto da Massimo Giletti totalizza 1.045.000 spettatori pari al 6.8% (presentazione: 862.000 - 4.1%). Su Rete4, Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro totalizza 697.000 spettatori pari al 5.3% (presentazione: 694.000 - 3.3%); su La7 La Torre di Babele - Il coraggio di vivere e di vincere con Corrado Augias raccoglie invece 911.000 spettatori e il 4.7%.

In access prime time, su Rai1, Stefano De Martino con Affari Tuoi segna una media di 5.301.000 spettatori (24.5%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.263.000 – 20.3%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota della Fortuna totalizzano 5.462.000 spettatori pari al 25.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole raduna 1.491.000 irriducibili (6.9%) e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ottiene 507.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento, su Rai1, Cinque Minuti con Bruno Vespa raccoglie 4.650.000 spettatori (22.4%); su Rai2 Tg2 Post condotto da Monica Giandotti è visto da 572.000 spettatori pari al 2.6%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano totalizza 1.126.000 spettatori (5.4%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio registra 992.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 790.000 pari al 3.6% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber sigla 1.800.000 spettatori (8.3%).