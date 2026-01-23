Valeria Marini: "Quella volta che mamma mi ha salvato da un amore tossico". E annuncia il docufilm

Francesco Fredella 23 gennaio 2026 a

Un labbro spaccato. La paura. Il tremore per quello che è accaduto tanti anni fa, che ferisce ancora oggi. Il racconto, da Monica Setta a Donne al Bivio, riguarda Valeria Marini (in studio con la sua amata mamma, Gianna Orrù). "Non aveva nemmeno diciotto anni Valeria quando una sera torna a casa con un labbro spaccato e un occhio pesto. Compresi subito che dovevo metterla su un aereo e mandarla via dalla Sardegna. Facemmo i bagagli e corremmo in aeroporto, due ore d'attesa a Cagliari e poi a Roma. Per anni non siamo più tornate", dice Gianna Orru' a Monica Setta. La puntata andrà in onda sabato 24 gennaio, alle 15.30 su Rai2.

La Marini riavvolge il nastro dei ricordi e dice: "Mia madre mi ha salvata. Ero entrata in un buco nero, ero vittima di un amore tossico e se mia madre non mi avesse portato via dalla Sardegna forse non sarei nemmeno qui a raccontarlo". Una vita vissuta da diva, sempre in tv con l'eleganza che la contraddistingue da sempre. "Baci stellari", dice la Marini ai fan. Sua madre, una donna di grande carisma e carattere, fa una confessione alla Setta: "Non ho mai amato gli uomini di Valeria. L''unico con cui mi scrivo ancora messaggi è Patrick Baldassarre. Jovannotti? Erano piccoli, facevano i camerieri d'estate, un flirt di gioventù. Ma lui non mi piace come cantante. Vittorio Cecchi Gori? Era pieno di problemi e litigavano spesso". Poi la Marini, in questa lunga confessione alla Setta, racconta del matrimonio. "Mia madre non voleva che sposassi Cottone - prosegue ancora Marini - Fino al giorno prima del 5 maggio 2013 mi pregò di far saltare le nozze. Aveva ragione, solo poco fa abbiamo scoperto che esiste un collegamento tra la truffa di 400mila euro subita da mamma e il mio matrimonio. Il truffatore che è stato condannato era al ricevimento delle mie nozze, evidentemente conosceva mio marito" Ma Valeria Marini conferma anche due indiscrezioni, a proposito del documentario di Netflix e del suo nuovo amore. Ora Valeria, tra tv e spettacoli, si è messa al lavoro al docufilm sulla mia vita dove racconterà tutto sugli amori e sulle nozze poi annullate in quattro mesi.