Ascolti tv, Don Matteo con Raoul Bova domina la serata, Del Debbio supera Formigli

Foto: Rai

Marco Zonetti 16 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, la serie Don Matteo con Raoul Bova e Nino Frassica dominare il prime time con una media di 3.859.000 spettatori pari al 23.0% di share. Su Canale5 la serie turca Forbidden Fruit ha invece totalizzato 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%. Su Italia1 il film Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint intrattiene 1.023.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Splendida Cornice con Geppi Cucciari sigla 1.006.000 spettatori pari al 6.2% (presentazione: 859.000 - 4.2%). Su Tv8 Armageddon – Giudizio finale ottiene 226.000 spettatori (1.4%). Sul Nove il film La magia del vischio diverte 271.000 spettatori pari all'1.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Ore 14 Sera con Milo Infante calamita 732.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione: 726.000 - 3.6%); su Rete4 Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio totalizza 869.000 spettatori (6.6%); su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli si aggiudica 782.000 spettatori e il 5.5%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino conquista 4.861.000 spettatori (23.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.191.000 – 21%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui calamita una media di 5.188.000 spettatori pari al 25.4%. Su Rai3 Un Posto al Sole segna 1.391.000 spettatori (6.8%); sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus si aggiudica 467.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti con Bruno Vespa conquista 3.783.000 spettatori (19.5%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti è visto da 578.000 spettatori con il 2.8%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano totalizza 1.117.000 spettatori (5.7%), su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raggiunge 1.063.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 824.000 spettatori e il 4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber registra 1.734.000 spettatori (8.6%).