Ascolti tv, Gerry Scotti domina la prima serata, bene Le Iene, De Martino rimonta

Marco Zonetti 12 gennaio 2026

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, Prima di noi con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli conquistare una media di 2.257.000 spettatori pari al 14.0% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.285.000 spettatori con uno share del 18.0%, vincendo la serata. Su Rai3, dopo Report Lab (1.056.000 – 5.3%) e la presentazione (1.190.000 – 5.9%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.341.000 spettatori pari al 7.6% (Report Plus: 890.000 - 6.1%).

Su Rai2 il film Il principe di Roma con Marco Giallini, Filippo Timi e Sergio Rubini segna 625.000 spettatori (3.3%). Su Italia1, Le Iene raggiunge 1.286.000 spettatori con il 10.9% (Presentazione: 1.137.000 - 5.7%). Su Rete4, Fuori dal coro con Mario Giordano segna 714.000 spettatori pari al 5.7%. Su La7 il film Entrapment con Sean Connery raccoglie 442.000 spettatori pari al 2.5%. Su Tv8 il film Quel piccolo grande miracolo di Natale calamita 524.000 spettatori con il 3.0%. Sul Nove, Che tempo che fa - Best of con totalizza 371.000 spettatori con il 3.2%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino diverte 5.007.000 spettatori pari al 24.9%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui prevale con 5.033.000 spettatori pari al 25.2% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.281.000 - 21.5%). Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista il 4.3% pari 855.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.6% pari a 717.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 1.088.000 spettatori (5.4%).