Madonna torna all'Ariston? Il sogno potrebbe diventare realtà. Ecco perché...

Foto: La Presse

Francesco Fredella 09 gennaio 2026 a

a

a

L'indiscrezione fa già sognare tutti. Perché Madonna, Lady Ciccone che ha origini abruzzesi da parte dei suoi nonni, potrebbe tornare all'Artiston. Ipotesi è di vederla a Sanremo in una delle serate del Festival come super ospite.

Il tam tam parte dopo l'annuncio della cover del brano di Patty Pravo incisa dalla star Usa, che diventerà colonna sonora di uno spot di Dolce & Gabbana di prossima uscita. Insomma, sale l'adrenalina per il Festival targato Carlo Conti, che potrebbe portare su quel palco (tanto temuto) la star Usa di origini italiane.

Secondo l'Adnkronos - che nel pomeriggio ha lanciato un'agenzia - si tratterebbe di un'opzione sul campo, che il direttore artistico starebbe valutando. "Ma per realizzarla mancherebbero ancora diversi tasselli, dalla compatibilità della trasferta italiana con l'agenda della star all'accordo economico, che dovrebbe probabilmente coinvolgere anche Rai Pubblicità e Dolce & Gabbana", si legge in un lancio di agenzia.

C'è un precedente, indimenticabile. Madonna è salita sul palco dell'Ariston nel 1995, 31 anni fa. Pippo Baudo alla conduzione: nel 1987 portò Whitney Houston a Sanremo con un bis indimenticabile di All at once. Lady Ciccone, invece, fu ospite della 45esima edizione del Festival e lasciò a bocca aperta il pubblico dell'Ariston. Un mega applauso. Tutti in piedi per lei.