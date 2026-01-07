Sanremo: Max Pezzali è il primo ospite della 76esima edizione

Redazione 07 gennaio 2026 a

Sanremo entra nel vivo con l'annuncio del primo ospite della 76esima edizione. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha ufficializzato la scelta di Max Pezzali durante l'edizione delle 20 del Tg1. Quest'anno l'unico e solo protagonista di quello che accadra' sul "palco sul mare" sara' il cantautore pavese: 5 serate a tema per trasformare Sanremo in una grande festa, attraverso le canzoni di Pezzali, quelle stesse che si cantano da 30 anni e che continuano a unire generazioni.

"Sulla nave che getta l'ancora di fronte a Sanremo tutti gli anni di solito si alternavano vari protagonisti. In questo 'palco' sul mare - ha spiegato Carlo Conti al Tg1 - ci sara' quest'anno un unico grande nome che ogni sera fara' festa: e' Max Pezzali, tutte le sere con noi al festival".

"Ogni sera una festa diversa con la musica di Max, la sua allegria e la sua grande energia. E' amatissimo da tutte le generazioni, portera' una ciliegina sulla torta meravigliosa che si sta preparando", ha aggiunto ancora Carlo Conti, preannunciando che lunedi' prossimo rendera' nota un'altra anteprima. Conti ha anche voluto ricordare la notizia relativa alla classifica annuale Fimi e del "grande successo delle canzoni dello scorso anno. Spero che i nuovi protagonisti possano ripetere questo successo", ha concluso.