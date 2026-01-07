De Laurentiis: “Da Ischia a Sorrento, passando per Capri. Ora Hollywood aspetta le eccellenze italiane”

Redazione 07 gennaio 2026 a

a

a

SORRENTO – Con la chiusura del Sorrento Film and Food Festival si apre idealmente la rotta verso Hollywood, nel cuore della Awards Season. A tracciare il passaggio è Raffaella De Laurentiis, produttrice e presidentessa del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival, che dà appuntamento alla 21ª edizione della rassegna, in programma dall’8 al 14 marzo al Chinese Theatre di Hollywood, alla vigilia degli Academy Awards.

Il Festival californiano arriva al termine di un percorso che, come sottolinea De Laurentiis, attraversa le principali piattaforme italiane di promozione cinematografica internazionale: Ischia Global, Capri Hollywood e Sorrento.

«Ischia, Capri, Sorrento e ora Hollywood: le eccellenze italiane sono attese nel momento più importante della stagione dei premi», afferma.

In un contesto in cui la California è attraversata da una competizione sempre più accesa per i grandi riconoscimenti internazionali, anche le manifestazioni culturali assumono un ruolo strategico. In questa cornice si inserisce Capri Hollywood, appena concluso, che con i suoi premi ha contribuito ad alimentare il dialogo tra il cinema europeo e l’industria statunitense.

Secondo De Laurentiis, il valore del Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival risiede anche nella visione del suo fondatore, Pascal Vicedomini.

«Vicedomini ha avuto un’intuizione geniale e concreta: creare un ponte stabile tra l’Italia e la California proprio nel momento più caldo della Awards Season», sottolinea. «Un progetto che consente ad artisti, artigiani, creativi e imprenditori del grande e del piccolo schermo di avere una presenza istituzionale riconosciuta nel cuore del cinema globale».

Il Festival si conferma così una piattaforma di diplomazia culturale, capace di valorizzare non solo il cinema, ma anche musica, moda, arte ed enogastronomia, protagoniste tradizionali della settimana pre-Oscar a Los Angeles.

Il Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival è promosso dall’Istituto Capri nel Mondo, con il sostegno del Ministero della Cultura, la partecipazione di Intesa Sanpaolo, il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e la collaborazione del Consolato Generale d’Italia in California e dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles.

L’appuntamento è fissato dall’8 al 14 marzo a Hollywood, mentre il percorso delle eccellenze italiane prosegue, dall’Italia alla California, nel cuore della stagione dei premi.