Il milionario di Gerry Scotti conquista la serata, bene Zona Bianca

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1 in prima serata, Prima di noi con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli conquistano una media di 2.570.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.433.000 spettatori con uno share del 18.5%, vincendo la serata in percentuale. Su Rai3, dopo Report Lab (937.000 – 4.9%) e la presentazione (1.147.000 – 5.8%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.480.000 spettatori pari all'8.4% (Report Plus: 1.130.000 - 7.4%), terzo programma più visto in prima serata.



Su Rai2 il film Mamma, qui comando io con Corinne Cléry e Maurizio Mattioli segna 725.000 spettatori (3.9%). Su Italia1, Forrest Gump con Tom Hanks e Robin Wright diverte 988.000 spettatori con il 6.2%. Su Rete4, dopo la presentazione (562.000 – 2.9%), Zona Bianca con Giuseppe Brindisi segna 900.000 spettatori pari al 7.0%. Su La7 la replica di Una giornata particolare raccoglie 535.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 il film La bella e la bestia calamita 514.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove, Che tempo che fa - Best of con totalizza 263.000 spettatori con il 2.4%.



In access in prima serata, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha deviato 4.703.000 spettatori pari al 23,9%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui prevale con 5.146.000 spettatori pari al 26,3% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.998.000 - 20,8%). Per l'approfondimento: su Rete4, 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista il 4.2% pari a 807.000 individui all'ascolto nella prima parte e il 3.2% pari a 634.000 nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 1.207.000 spettatori (6.1%).