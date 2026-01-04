L'omaggio a Luciano Pavarotti domina la serata. Bene il Circo di Montecarlo

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 04 gennaio 2026 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prima serata su Rai1, lo Speciale del Tg1 - condotto da Perla Dipoppa e Oliviero Bergamini - sull'attacco USA al Venezuela informare una media di 1.538.000 individui all'ascolto pari al 9.8% di share. Su Canale5 la replica di Pavarotti... l'uomo che emozionava il mondo ha totalizzato il 14.7% pari a una media di 1.655.000 testi, vincendo la serata. Quanto agli altri programmi della serata, su Rai2 il Festival del Circo di Montecarlo ha divertito una media di 1.353.000 testi pari al 10.0% di share. Su Rai3 La città ideale con Massimiliano Ossini ha calamitato una media di 668.000 individui all'ascolto pari al 4.4%.



Su Rete4, lo Speciale Quarta Repubblica con Nicola Porro ha invece registrato il 5.6% pari a una media di 711.000 spettatori. Su Italia1 il film Shrek terzo ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 1.030.000 persone pari al 6.3%. Su La7, In viaggio con Barbero - Il caso Matteotti con Alessandro Barbero ha ottenuto una media di 419.000 individui all'ascolto pari al 3.1% di share. Su Tv8,4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 476.000 appassionati pari al 2.9% di share nel primo episodio. Sul Nove Lezioni Private con Luca Sommi ha segnato l'1.7% pari a una media di 271.000 spettatori.



In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.555.000 affezionati pari al 24,3%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 4.824.000 affezionati pari al 25,9% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.666.000 - 20,1%). Quanto all'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post ha raccolto 635.000 spettatori pari al 3.4%; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.9% pari a una media di 899.000 telespettatori nella prima parte e il 3.4% pari a 649.000 nella seconda; su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile segna il 6.6% pari a 1.246.000 testi.