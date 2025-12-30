Ascolti tv, Se fossi te vince la serata. Non ci resta che piangere sul podio

Marco Zonetti 30 dicembre 2025 a

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la fiction Se Fossi Te con Laura Chiatti e Marco Bocci conquistare una media di 3.104.000 spettatori pari al 20.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Ennio Doris – C’è anche domani si ferma invece a una media di 1.386.000 spettatori pari al 9.8%. Su Rai2, dopo Suona la Sveglia (313.000 – 1.7%), Il Collegio raduna 505.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 il film Will Hunting – Genio ribelle diverte 984.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rai3 Vita da gatto sigla 723.000 spettatori (4%), mentre su Rete4 Non ci resta che piangere intrattiene 997.000 spettatori (6.3%). Su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias totalizza 670.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 I tre moschettieri – D’Artagnan calamita 452.000 spettatori (2.9%) e sul Nove Cash or Trash – Il Natale dei Tesori conquista 691.000 spettatori con il 4.4%.

Su Rai1 Affari Tuoi raggiunge 4.716.000 spettatori (23.4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.132.000 – 20.8%), La Ruota della Fortuna prevale con 5.183.000 spettatori pari al 25.9%. mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.9%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 444.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Il Cavallo e la Torre segna 1.031.000 spettatori (5.2%), su Rete4 4 di Sera News ottiene 846.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 741.000 spettatori e il 3.7% nella seconda; su La7 In Onda totalizza 1.210.000 spettatori (6%).