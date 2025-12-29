"Se fossi te" vince la serata, l'omaggio a Brigitte Bardot non convince

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 29 dicembre 2025

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, Se fossi te con Laura Chiatti e Marco Bocci conquistano una media di 2.905.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.176.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 il film Le pistolere con Brigitte Bardot e Claudia Cardinale segna 362.000 spettatori (2.1%). Su Italia1, La banda dei Babbi Natale ha divertito 944.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3, dopo Report Lab (950.000 – 5,1%) e la presentazione (1.013.000 – 5,4%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.246.000 spettatori pari al 7,4% (Report Plus: 893.000 - 5,8%). Su Rete4, dopo la presentazione (305.000 – 1.6%), Zona Bianca con Giuseppe Brindisi segna 648.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione 534.000 - 2.9%, I Saluti 339.000 - 5.2%). Su La7 la replica di Una giornata particolare raccoglie 514.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 il film Il mio angelo di Natale calamita 459.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove, Giorgio Panariello con La favola mia totalizza 753.000 spettatori con il 4.8%.



In accesso in prima serata, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino ha deviato 4.653.000 spettatori pari al 24.7% (presentazione: 3.636.000 - 19.6%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha prevalso con 4.831.000 spettatori pari al 25.8% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.892.000 -20,8%). Per l'approfondimento: su Rete4 Speciale Zona Bianca con Giuseppe Brindisi attira 704.000 spettatori pari al 3.8%, su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna invece 998.000 spettatori (5.3%).