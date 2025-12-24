Ascolti tv, Cena di Natale contro Io sono Farah: chi ha vinto. Gerry Scotti vola

Marco Zonetti 24 dicembre 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, martedì 23 dicembre 2025, vedono su Rai1 (dopo la presentazione: 2.799.000 – 14.5%), Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana con Antonella Clerici segnare una media di 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale5 la soap turca Io Sono Farah ha invece siglato 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Uno Rosso calamita 828.000 spettatori pari al 5.3%. Su Italia1 Miracolo nella 34a strada ha conquistato 1.289.000 spettatori con il 7.9%.

Su Rai3 Gloria raduna 640.000 spettatori (3.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (560.000 – 2.9%), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha raccolto 631.000 spettatori (5%). Su La7 Tutto Trump – Un Anno da Presidente ha ottenuto 659.000 spettatori e il 3.9%, su Tv8 il film A Merry Royal Christmas 385.000 spettatori (2.2%) e sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori con Paolo Conticini 571.000 spettatori pari al 3.6%.

In access prime time su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge 4.474.000 spettatori (22.7%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.164.000 – 21.5%), Gerry Scotti e Samira Lui conquistano con La Ruota della Fortuna una media di 5.481.000 spettatori pari al 27.9%. Su Rai3 Un Posto al Sole sigla 1.340.000 spettatori (6.8%) e sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa segna 452.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano calamita 969.000 spettatori (5.1%); su Rete4 4 di Sera News con Roberto Poletti e Francesca Barra segna 880.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 657.000 spettatori e il 3.3% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese prevale con 1.490.000 spettatori (7.6%).