Ascolti tv, L'eredità contro Chi vuol essere milionario: chi ha vinto il duello della prima serata

Marco Zonetti 22 dicembre 2025

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, L'Eredità - Gran Galà segnare una media di 2.104.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti totalizza invece 2.274.000 spettatori con uno share del 18.8%, vincendo la serata. Su Rai2 il film Lo schiaccianoci e i quattro regni segna 851.000 spettatori (4.5%). Su Italia1, dopo la presentazione intitolata Warm Up (717.000 – 3.7%), Zelig On con Paolo Ruffini diverte 640.000 spettatori con il 4.8%.

Su Rai3, dopo Report Lab dalle 20:29 alle 20:58 (967.000 – 5.0%) e la presentazione (1.393.000 – 7.0%), Report con Sigfrido Ranucci conquista 1.740.000 spettatori pari al 9.9% (Report Plus: 1.162.000 - 8.3%). Su Rete4, dopo la presentazione (305.000 – 1.6%), Zona Bianca con Giuseppe Brindisi segna 582.000 spettatori (4.4%). Su La7 Una giornata particolare raccoglie 517.000 spettatori pari al 3.1%. Su Tv8 il film Quel lungo viaggio di Natale calamita 416.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.212.000 spettatori - 6.2%), Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio totalizza 1.705.000 spettatori con il 9.8% e 782.000 spettatori con l’8.0% nella parte chiamata Il Tavolo (L’Importante è Finire di 40 minuti a 287.000 e il 6.8%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino diverte 4.814.000 spettatori pari al 24.2% (presentazione: 3.963.000 - 20.6%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui prevale con 4.921.000 spettatori pari al 24.9% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.801.000 - 19.6%). Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra attira 800.000 spettatori pari al 4.1% nella prima parte e 542.000 spettatori pari al 2.7% nella seconda. Su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 872.000 spettatori (4.4%).