Ballando domina in prime time. La Ruota della Fortuna spopola

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 14 dicembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la semifinae di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci conquistare una media di 2.778.000 individui all'ascolto pari al 27.6% di share (Ballando... Tutti in pista: 3.599.000 - 20.9%), vincendo la serata. Su Canale5 la replica di Tutti per Uno - Viaggio nel Tempo con Il Volo ha totalizzato il 17.4% pari a una media di 2.059.000 teste.



Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole Più con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 464.000 individui all'ascolto pari al 3.2% di share. Su Rai2, S.W.A.T ha divertito 806.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rai3 Indovina chi viene a cena con Sabrina Giannini segna una media di 733.000 teste pari al 4.4%. Su Rete4, il film Unknown - Senza identità ha invece registrato il 3.6% pari a una media di 561.000 spettatori. Su Italia1 il film Mrs Doubtfire - Mammo per sempre ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 901.000 persone pari al 5.8%. Su Tv8, 4 Ristoranti ha attirato l'interesse di 298.000 appassionati pari all'1.8% di share nel primo episodio e 290.000 pari al 2.2% nel secondo. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.2% pari a una media di 342.000 spettatori.



In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano de Martino raggiunge una media di 4.206.000 affezionati pari al 23.4%, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 5.013.000 affezionati pari al 27.9% (Gira La Ruota della Fortuna: 3.869.000 - 22.0%). Quanto all’approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Luciano Ghelfi segna il 2.6% pari a 463.000 spettatori; su Rai3 La Confessione con Peter Gomez conquista il 4.7% pari a una media di 820.000 individui all'ascolto (La Confessione Finale: 685.000 - 3.8%); su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di sera Weekend segnano il 4.6% pari a una media di 807.000 telespettatori nella prima parte e il 3.1% pari a 560.000 nella seconda. Su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile segna il 5.6% pari a 1.017.000 teste.