Ascolti tv: Gassmann supera Mannoia, Gerry Scotti stacca ancora De Martino

Marco Zonetti 12 dicembre 2025 a

Gli ascolti del giovedì televisivo hanno visto, in prima serata, su Rai1 una nuova puntata della terza stagione della fiction Un Professore 3, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, conquistare una media di 3.397.000 spettatori pari al 20.7% di share, vincendo la serata. Su Canale5, il concerto di Fiorella Mannoia, Una, nessuna, centomila, ha calamitato una media di 1.773.000 spettatori pari a uno share del 16.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (432.000 – 2.1%), Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera ha totalizzato una media di 751.000 spettatori pari al 5.7%.



Su Italia1 il film The Flash segna 676.000 testi con il 4.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (864.000 – 4.2%), Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari raduna 898.000 spettatori (5.9%). Su Rete4, preceduto dalla presentazione (717.000 – 3,5%), Dritto e Rovescio presentato da Paolo Del Debbio sigla 781.000 spettatori (6,3%). Su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli raggiunge 857.000 spettatori e il 4.7%. Su Tv8 la partita di Europa League che ha visto la sconfitta per 2 a 1 del FC Basilea contro l'Aston Villa appassiona 385.000 spettatori (2.0%). Sul Nove il film A casa per Natale diverti invece 453.000 spettatori con il 2.6%.



In accesso prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino totalizzano 4.629.000 spettatori (22,6%), mentre su Canale5 Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna intrattengono 5.422.000 pari al 26,6% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.120.000 - 21,2%). Su Rai3 Un Posto al Sole calamita davanti al video 1.480.000 spettatori (7.3%), e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa condotto da Amadeus si ferma a 514.000 spettatori pari al 2.5%.



Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato 3.730.000 spettatori (19,7%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si è fermato a 491.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre condotto da Marco Damilano è stato visto da 1.161.000 spettatori (6.1%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha siglato 997.000 spettatori e il 5.1% nella prima parte e 695.000 spettatori e il 3.4% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha prevalso con 1.555.000 spettatori (7.7%).