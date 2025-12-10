Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio

Foto: Mediaset

Redazione 10 dicembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la serie L'altro ispettore con Alessio Vassallo conquistare una media di 2.791.000 spettatori pari al 16.7% di share, vincendo la serata ma in calo rispetto a sette giorni fa. Su Canale5 La Notte nel Cuore raggiunge invece 2.319.000 spettatori pari al 14.9%. Su Rai2 Moonfall ha intrattenuto 484.000 spettatori pari al 2.8%.

Su Italia1, Le Iene hanno conquistato il 10.5% pari a 1.246.000 affezionati. Su Rai3, Amore Criminale con Veronica Pivetti sigla 820.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer si aggiudica 576.000 spettatori (4.5%). Su La7 DiMartedì con Giovanni Floris conquista 1.255.000 spettatori pari al 7.7% Su Tv8 X Factor - Il cammino verso la vittoria intrattiene 241.000 spettatori (1.3%) e sul Nove Only Fun – Comico Show ottiene 471.000 spettatori con il 2.8%.

In access prime time, su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino calamita 4.600.000 spettatori (21.5%), mentre su Canale5, La Ruota della Fortuna presentato da Gerry Scotti con Samira Lui diverte 5.274.000 spettatori pari al 24.8%. Su Rai3 , Un Posto al Sole segna 1.396.000 spettatori (6.6%) e sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa si ferma al 2.3% pari a una media di 495.000 affezionati.

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa raccolgono 4.017.000 spettatori (20.0%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si ferma al 2.2% pari a una media di 463.000 teste; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raduna 1.009.000 spettatori (5.0%), Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio conquista 979.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 743.000 spettatori e il 3.5% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo conquista 1.732.000 spettatori (8.2%)