Ascolti tv, L'altro ispettore supera Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Dati positivi per Chi l'ha visto?

Marco Zonetti 04 dicembre 2025

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, su Rai1, L'altro ispettore con Alessio Vassallo segnare 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share vincendo la serata, mentre su Canale5 l'ultima puntata di Gigi e Vanessa Insieme con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada totalizza una media di 2.238.000 spettatori pari al 17.0%. Su Rai2 il film Un uomo sopra la legge con Liam Neeson ha divertito 773.000 spettatori pari al 4.3%, mentre su Italia1 la Coppa Italia con la vittoria dell'Inter sul Venezia per 5 a 1 ha totalizzato 2.141.000 spettatori pari all'11.0%.

Su Rai3, Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? ha conquistato 1.516.000 spettatori pari al 9.6% (presentazione: 953.000 - 4.6%) Su Rete4, Tommaso Labate con Realpolitik si ferma a 423.000 spettatori pari al 3.3% di share (presentazione: 414.000 - 2.0%).

Su La7 Aldo Cazzullo al timone di Una Giornata Particolare ha siglato 1.182.000 spettatori pari al 6.6%. Su Tv8 Alessandro Borghese con i suoi 4 Ristoranti ha raccolto 432.000 spettatori (2.3%), mentre sul Nove, La Corrida con Amadeus ha calamitato una media di 539.000 spettatori pari al 3.7% (presentazione: 453.000 - 2.2%).

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raggiunto una media di 4.660.000 spettatori pari al 22.3%. Su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna hanno segnato 5.067.000 spettatori pari al 24.3% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.054.000 - 20.2%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha siglato 1.361.000 spettatori (6.5%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha siglato 502.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato una media di 3.863.000 spettatori (19.3%); su Rai2, Tg2 Post con Monica Giandotti si è fermato al 2.5% pari a 518.000 teste; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha raggiunto 1.127.000 spettatori (5.6%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha totalizzato 1.128.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 842.000 spettatori e il 4.0% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha prevalso con 1.600.000 spettatori (7.7%).