Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Sanremo 2026, Conti svela al Tg1 i trenta cantanti in gara: ecco la lista

Esplora:

  • a
  • a
  • a

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha rivelato al Tg1 delle 13.30 quali saranno i Big in gara alla edizione numero 76.  "Anche la 76ª edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un’importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell’Ariston”, ha detto il presentatore. Ecco la lista dei 30 Big in gara.

Tommaso Paradiso
Chiello 
Serena Brancale 
Fulminacci 
Ditonellapiaga 
Fedez & Masini 
Leo Gassmann 
Sayf 
Arisa 
Tredici Pietro 
Sal Da Vinci 
Samurai Jay 
Malika Ayane 
Luchè 
Raf 
Bambole di pezza 
Ermal Meta 
Nayt 
Elettra Lamborghini 
Michele Bravi 
J-Ax 
Enrico Nigiotti 
Maria Antonietta & Colombre 
Francesco Renga 
Mara Sattei 
LDA & Aka 7even 
Dargen D’Amico  
Levante 
Eddie Brock 
Patty Pravo

Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival. Appuntamento poi al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.

Dai blog