Sanremo 2026, Conti svela al Tg1 i trenta cantanti in gara: ecco la lista

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha rivelato al Tg1 delle 13.30 quali saranno i Big in gara alla edizione numero 76. "Anche la 76ª edizione del Festival parte con le carte in regola per rappresentare un’importante parte della vastissima produzione musicale italiana, con significativi esordi e con artisti che tornano a calcare il palco dell’Ariston”, ha detto il presentatore. Ecco la lista dei 30 Big in gara.

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

Nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo, Conti svelerà i titoli dei brani dei 30 Big in gara al prossimo Festival. Appuntamento poi al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio, in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.