Verissimo, Benedetta Porcaroli sorprende tutti: "La storia più importante"

Foto: Mediaset

Alice Antico 30 novembre 2025 a

a

a

Benedetta Porcaroli, reduce dal successo e dal premio come miglior attrice nella sezione 'Orizzonti' per il film "Il rapimento di Arabella", è stata per la prima volta ospite nel salotto di 'Verissimo' nella puntata di ieri, sabato 29 novembre. L'attrice si è raccontata a Silvia Toffanin, mantenendo il suo modo d'essere pudico ed elegante ma al contempo sorprendendo per le dichiarazioni sulla sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio. Già Scamarcio, in passato, aveva fornito uno spaccato della loro vita di coppia, caratterizzata dalla distanza imposta dalla professione. L'attore pugliese aveva spiegato quanto fosse cruciale l'impegno reciproco: "Facendo poi un lavoro per cui si è sempre in giro, per stare insieme devi amarti molto, l’uno va a trovare l’altro quando è lontano, in qualche modo lo rincorre". Scamarcio aveva concluso sottolineando che, nonostante le "possibilità di evadere dalla relazione diventano quasi la normalità", se il rapporto dura "significa che c’è qualcosa di più importante che non si mette in discussione".

Stando alle dichiarazioni della Porcaroli, l'attrice si è mostrata felice ed innamorato: "L'amore va bene, siamo felici", ha detto con una nota di timidezza. "Nonostante tutto quello che ci circonda è un buon momento", riferendosi alle difficoltà del mondo contemporaneo. L'attrice ha quindi confermato la serietà del legame: "Stiamo insieme da un po' di anni, penso di aver perso il conto, sicuramente la storia più lunga della mia vita, quattro anni", ha concluso, per poi ribadire: "Andiamo d'accordo".

La loro storia d'amore, che tanto ha fatto sognare i fan, è nata sui set cinematografici: i due si sono conosciuti durante le riprese de "La scuola cattolica" nel 2020, ma la vera scintilla è scoccata l'anno successivo, nel 2021, quando hanno recitato affianco nel film "L'ombra del giorno".