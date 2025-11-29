Ascolti tv: The Voice Senior cresce e domina la serata, bene Le Iene

Foto: Rai

Marco Zonetti 29 novembre 2025

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1The Voice Senior condotto da Antonella Clerici conquistare una media di 3.343.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.477.000 spettatori pari al 15.3%. Su Rai2, il film Ronin con Robert De Niro totalizza una media di 494.000 individui all'ascolto pari al 3.1% di share. Su Rai3, FarWest condotto da Salvo Sottile segna il 3.2% pari a una media di 463.000 teste.

Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero calamita una media di 1.065.000 spettatori pari all'8.5% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: La cura ha appassionato una media di 861.000 teste pari al 6.9% di share. Su La7, Insider - Dietro la verità ottiene una media di 274.000 spettatori pari all'1.9%. Su Tv8 la serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 ha radunato 711.000 spettatori con il 3.9% nel primo episodio e 756.000 pari al 5.1% nel secondo. Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza affiancato da Andrea Zalone ottiene il 6.2% di share pari a 1.082.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1 Affari tuoi con Stefano De Martino segna il 22.2% pari a una media di 4.328.000 spettatori, mentre su Canale5, Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna ne raduna 5.247.000 pari a una percentuale del 26.7% (Gira la Ruota della Fortuna: 3.733.000 - 20.9%). Su Rai3, Un posto al sole raccoglie una media di 1.303.000 spettatori pari al 6.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 499.000 spettatori con il 2.5%.

Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa si aggiudicano una media di 3.707.000 spettatori pari al 20.9% di share; su Rete4 Paolo Del Debbio al timone di 4 di Sera ha raggiunto 677.000 spettatori con il 3.5% nella prima parte e 755.000 spettatori con il 3.8% nella seconda; su La7 Barbero risponde con Alessandro Barbero conquista invece una media di 896.000 spettatori (4.7%).