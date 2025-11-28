Gerry Scotti supera Alessandro Gassmann, bene la cronaca di Infante

Foto: Rai

Marco Zonetti 28 novembre 2025 a

Gli ascolti televisivi del giovedì hanno visto, in prima serata, su Rai1 una nuova puntata della terza stagione della fiction Un Professore 3, con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, conquistare una media di 3.358.000 spettatori pari al 20% di share. Su Canale5, dopo Gira La Ruota dei Campioni (4.413.000 – 22.1%), Gerry Scotti e Samira Lui al timone de La Ruota dei Campioni hanno prevalso con una media di 4.692.000 spettatori pari a uno share del 24.8%. Su Rai2, dopo la presentazione (870.000 – 4.2%), Milo Infante alla guida di Ore 14 Sera ha totalizzato una media di 767.000 spettatori pari al 6.1%.



Su Italia1 Die Hard - Un buon giorno per morire con Bruce Willis segna 717.000 testi con il 3.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (805.000 – 3.9%), Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari raduna 871.000 spettatori (5.4%). Su Rete4, preceduto dalla presentazione (646.000 – 3,1%), Dritto e Rovescio presentato da Paolo Del Debbio sigla 701.000 spettatori (5,5%). Su La7 Piazzapulita con Corrado Formigli raggiunge 694.000 spettatori e il 5.1%. Su Tv8 la partita di Europa League che ha visto l'1 a 1 tra Rangers e Braga appassiona 356.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Save the Dating – Amori in Corso divertente invece 324.000 spettatori con l'1.8% (L'Amore Non Dorme Mai: 193.000 - 1.4%).



In accesso prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino totalizza 4.750.000 spettatori (22,9%), su Rai3 Un Posto al Sole calamita davanti al video 1.443.000 spettatori (7%), e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa condotto da Amadeus si ferma a 527.000 spettatori pari al 2.5%.



Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato 3.931.000 spettatori (19.9%), su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si è fermato a 505.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre condotto da Marco Damilano è stato visto da 1.043.000 spettatori (5.3%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha siglato 844.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 665.000 spettatori e il 3.2% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha prevalso con 1.627.000 spettatori (7.9%).