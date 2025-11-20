Ascolti tv, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada partono bene. Sciarelli una garanzia

Marco Zonetti 20 novembre 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, su Rai1, la replica de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti segnare 3,037.000 spettatori pari al 18.3% di share, mentre su Canale5 Gigi & Vanessa Insieme con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada debutta con una media di 2.817.000 spettatori pari al 20.3%. Su Rai2 il film L'uomo dei ghiacci - The Ice Road ha divertito 719.000 spettatori pari al 4.1%, mentre su Italia1 il film Terminator - Destino oscuro con Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton ha totalizzato 658.000 spettatori pari al 4.0%.

Su Rai3, Federica Sciarelli con Chi l’ha Visto? ha conquistato 1.491.000 spettatori pari al 9.5% (presentazione: .1.047.000 - 5.1%) Su Rete4, Tommaso Labate con Realpolitik si è fermato a 419.000 spettatori (3.3%).

Su La7 Aldo Cazzullo al timone di Una Giornata Particolare ha siglato 1.040.000 spettatori pari al 6.0%. Su Tv8 i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha raccolto 388.000 spettatori (2.7%), mentre sul Nove, La Corrida con Amadeus ha calamitato una media di 486.000 spettatori pari al 3.7% (presentazione: 465.000 - 2.3%).

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino ha raggiunto una media di 4.580.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna hanno segnato 5.639.000 spettatori pari al 27.3% (Gira La Ruota della Fortuna: 4.315.000 - 21.7%). Su Rai3 Un Posto al Sole ha siglato 1.396.000 spettatori (6.7%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha siglato 488.000 spettatori con il 2.4%.

Per l'approfondimento, su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno totalizzato una media di 3.956.000 spettatori (20.2%); su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha raggiunto 1.115.000 spettatori (5.6%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio ha totalizzato 983.000 spettatori e il 4.9% nella prima parte e 798.000 spettatori e il 3.8% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber ha prevalso con 1.812.000 spettatori (8.8%).