"Raffa in the Sky", arriva l'opera sulla Carrà con la bacchetta di Veronesi

Marco Zonetti 16 novembre 2025 a

a

a

Raffaella Carrà continua a essere la stella intramontabile di sempre e il suo culto non smette di prosperare e di arricchirsi di nuovi progetti che celebrano il suo mito. Gli omaggi postumi che le sono stati tributati nei tre anni successivi alla sua scomparsa non si contano più, le biografie che la riguardano proseguono a sbocciare come fiori a primavera, i documentari che ne raccontano vita e carriera spuntano continuamente, e così via. Del resto le celebrazioni della Raffaella nazionale erano all'ordine del giorno anche quand'era ancora in vita, a partire da tuca tuca ballato nientemeno che da Madonna nel suo tour MDNA del 2012.

Ma tornando al presente, secondo indiscrezioni in merito a suggestivi lavori in corso a Spoleto – sotto la supervisione del direttore Daniele Cipriani – sta per avvenire un colpaccio senza precedenti. Sotto la direzione d'orchestra del Maestro Alberto Veronesi, con la regia di Edoardo Sylos Labini e con il più importante dei critici musicali europei, Alberto Mattioli, in veste di librettista, è in allestimento una sorprendente opera lirica che ha per protagonista la fantastica Carrà. Parliamo di «Raffa in the Sky» di Lamberto Curtoni.