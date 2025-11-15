"Stai facendo una figuraccia, è una reazione ignorante": i giudici di "X Factor" si dividono sul jazz

Foto: Sky

Alice Antico 15 novembre 2025 a

a

a

La quarta puntata di "X Factor" di giovedì13 novembre è stata ribattezzata "Hell Factor" e ha decisamente scaldato il clima in studio. La doppia eliminazione prevista ha innervosito la giuria, portando a un duro scontro tra Paola Iezzi e Achille Lauro a colpi di critiche e accuse reciproche.

La scintilla è scoccata dopo l'esibizione di Viscardi, concorrente del team Iezzi, che ha proposto una reinterpretazione in chiave jazz del classico "Il cielo in una stanza". Lauro ha espresso immediatamente il suo disappunto: "Amo Viscardi e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato", ha osservato, criticando l'esperimento per aver "svuotato il sentimento di questa canzone incredibile". A dargli man forte è intervenuto Jake La Furia: "Si è esagerato nella direzione sbagliata". La cantautrice milanese ha difeso strenuamente la scelta musicale: "Era un mio desiderio portarla così", per poi attaccare frontalmente il collega con un'accusa molto dura: "Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video. È una reazione così ignorante". Immediata la replica di La Furia, che ha "bacchettato" Iezzi: "Se a uno non piace una cosa, non è ignorante".

A prendere le parti di Paola Iezzi e dell'esperimento è stato Francesco Gabbani, che ha apprezzato la rivisitazione: "Questa è una versione dichiaratamente jazz, è una rivisitazione credibile. Mi hai ricordato la delicatezza di Chet Baker". Un paragone altisonante che a Lauro non è andato giù, tanto da invitare Gabbani a non "scomodare certi personaggi". Nonostante le critiche e la tensione al tavolo, il verdetto del pubblico ha salvato Viscardi, che ha avuto la meglio su Layana (team Lauro) al ballottaggio. La "vittima" dell'Hell Factor è stata Michelle, la prima concorrente del team Gabbani a lasciare il programma.