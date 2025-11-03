Ascolti tv, Màkari su Rai1 vince la serata. De Martino si avvicina a Gerry Scotti

Marco Zonetti 03 novembre 2025 a

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di 2.820.000 spettatori pari al 17.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.442.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.517.000 – 7.7%), Report con Sigfrido Ranucci conquista una media di 1.719.000 spettatori pari al 9.7% (Report Lab: 1.101.000 - 5.5%; Report Plus: 1.243.000 - 8.3%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2, NCIS: Unità Anticrimine ha totalizzato 638.000 spettatori pari al 3.2% nel primo episodio e 677.000 spettatori pari al 3.7% nel secondo. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha ottenuto 1.229.000 spettatori con il 9.7% (Anteprima: 1.004.000 - 5.1%). Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 733.000 spettatori (5.8%). Su La7 Una giornata particolare con Aldo Cazzullo ha registrato 513.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 il film Innocenti bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz ha segnato 287.000 appassionati con l'1.6%. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio ha divertito 1.498.000 spettatori pari all'8.4% (Presentazione: 1.150.000 - 5.8%; Il Tavolo: 751.000 - 7.0%; L'importante è finire: 253.000 - 5.7%).

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 4.620.000 spettatori (23.2%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece .4.938000 spettatori pari al 24.9%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 743.000 spettatori e il 3.7% nella prima parte e 589.000 spettatori pari al 3.0% nella seconda