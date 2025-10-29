Muore James Senese, un mese fa ricoverato in terapia intensiva

Foto: La Presse

Andrea Regina 29 ottobre 2025 a

a

a

James Senese, il sassofonista fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, artista che ha fatto parte della band storica di Pino Daniele, è morto all'età di 80 anni. Il musicista venne ricoverato per un'infezione polmonare nella notte tra il 24 e il 25 settembre scorso nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli. In un post social, l'amico Enzo Avitabile scrive: "Non bastano parole per un dolore cosi' grande ma solo un grazie! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre".