Ascolti tv, Montalbano in replica leader della serata. Gerry Scotti non lo ferma nessuno

Marco Zonetti 22 ottobre 2025 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 2.783.000 spettatori pari al 16.8% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece raccolto il 13.8% della platea pari a una media di 2.160.000 individui all'ascolto. Su Italia1 Le Iene presentano Inside - dedicato al caso di Garlasco - aggiudica una media di 1.358.000 teste pari al 10.6% di share.

Su Rai2 Freeze - Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales chiude con un netto di 429.000 persone all'ascolto pari al 2.7% di share. Su Rai3 il film Il coraggio di Blanche ha attirato una media di 487.000 appassionati pari al 2.5% di share. Su Tv8 X Factor sigla il 5.1% pari a 795.000 appassionati. Su NoveOnly Fun - Comico Show ha siglato il 2.0% di share pari a una media di 320.000 spettatori (Battute Finali: 203.000 - 2.2%).

Per l'approfondimento: su Rete4, È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha ottenuto il 4.1% di share pari a una media di 534.000 spettatori mentre, su La7, diMartedì con Giovanni Floris segna l'8.9% con 1.479.000 teste (diMartedì Più: 469.000 - 7.9%).

In access prime time, su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista una media di 4.757.000 spettatori pari al 22.0% di share (presentazione: 3.978.000 - 19.2%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 24.1% con 5.199.000 teste. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.1% pari a una media di 448.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa calamitano 4.040.000 spettatori pari al 19.7%; su Rai2, Monica Giandotti con Tg2 Post segna 422.000 spettatori pari all'1.9%; su Rai3, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre totalizza il 5.9% pari a 1.220.000; su Rete4 Paolo del Debbio alla guida di 4 di sera ha raggiunto il 4.5% con 933.000 nella prima parte e il 3.3% pari a 711.000 nella seconda; su La7, Otto e mezzo con Lilli Gruber ha ottenuto una media di 1.613.000 spettatori con il 7.4% di share.