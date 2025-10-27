Ascolti, Màkari vince la serata, tallonato dalla Notte nel cuore. De Martino agguanta Gerry Scotti

Foto: Rai 1

Andrea Regina 27 ottobre 2025 a

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono in prime time su Rai1 la fiction Màkari, con Claudio Gioè, conquistare una media di 2.685.000 spettatori pari al 17.1% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece siglato una media di 2.242.000 spettatori pari a uno share del 15.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.761.000 – 8.6%), riparte con il vento in poppa la nuova stagione di Report con Sigfrido Ranucci, conquistando una media di 1.669.000 spettatori pari al 9.3% (Report Lab: 756.000 - 3.8%; Report Plus: 1.375.000 - 6.9%), terzo programma più visto in prime time. All'esordio della stagione del 2024, tuttavia, senza la concorrenza di Fabio Fazio, aveva ottenuto 1 milione di spettatori in più. Ma se in Rai festeggiano il risultato, è innegabile che - dopo il battage mediatico di questi giorni - erano in molti ad attendersi un exploit più eclatante in termini di ascolti.

Quanto agli altri programmi, su Rai2, seguito da NCIS: Unità Anticrimine (477.000 - 2.6%), NCIS: Origins ha segnato 383.000 spettatori pari all'1.9%. Su Italia1 Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni ha ottenuto 951.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete4 Fuori dal coro con Mario Giordano ha calamitato 564.000 spettatori (4.5%). Su La7 Magma Mattarella - Il delitto perfetto ha registrato 204.000 spettatori e l'1.1%. Su Tv8 la Formula 1 ha segnato 955.000 appassionati con il 7.6%. Sul Nove Che tempo che fa con Fabio Fazio ha divertito 1.481.000 spettatori pari all'8.2% (Presentazione: 1.177.000 - 5.8%; Il Tavolo: 610.000 - 6.6%; L'importante è finire: 202.000 - 6.2%).

Su Rai1, Affari tuoi con Stefano De Martino conquista 4.690.000 spettatori (22.8%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui appassiona invece 4.871.000 spettatori pari al 23.7%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 832.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 563.000 spettatori pari al 2.7% nella seconda.