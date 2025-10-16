Ascolti tv, Montalbano in replica batte Toffanin. Gerry Scotti continua a volare

Foto: Ansa

Marco Zonetti 16 ottobre 2025

a

a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 3.072.000 spettatori pari al 20.0% di share. Su Canale5 la nuova edizione di This is me con Silvia Toffanin ha esordito invece con 2.558.000 spettatori pari al 18.7%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.384.000 spettatori (9.0%), ancora una volta terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2 la serie Occhi di gatto ha registrato 555.000 individui all'ascolto pari al 3.2%. Su Italia1, il film The Great Wall con Matt Damon ha divertito 1.095.000 spettatori con il 6.1%. Su Tv8 i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese raggiungono 375.000 spettatori (2.5%)-

Per l'approfondimento: su Rete4 RealPolitik con Tommaso Labate sigla una media di 443.000 individui all'ascolto pari al 3.4% (presentazione: 490.000 - 2.4%); su La7 la nuova stagione di Una giornata particolare con Aldo Cazzullo debutta con una media di 1.227.000 spettatori pari al 7.2%; sul Nove Circo Massimo condotto da Massimo Giannini con ospite Francesca Fagnani si ferma a 216.000 spettatori pari all'1.3%.

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino intrattiene 4.775.000 spettatori (23.2%), mentre, su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna radunano 5.297.000 spettatori pari al 25.8% (Gira la Ruota della Fortuna: 4.248.000 - 21.4%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.421.000 irriducibili (6.8%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 428.000 spettatori con il 2.1%.

Per l'approfondimento: su Rai1 i Cinque Minuti di Bruno Vespa siglano il 20.9% pari a una media di 4.111.000 individui all'ascolto; su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha raccolto 431.000 spettatori con il 2.1%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha segnato 1.112.000 spettatori (5.6%): su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raggiunge 966.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 832.000 spettatori e il 4.0% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber prevale con 1.647.000 spettatori (8.0%).