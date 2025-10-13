Sette vite, Hoara Borselli lancia la puntata con Tommaso Cerno

13 ottobre 2025 a

Nella seconda puntata del nuovo podcast “Sette Vite” della giornalista Hoara Borselli è stato ospite Tommaso Cerno, direttore del quotidiano Il Tempo nonché co-conduttore di Domenica In su RaiUno. Dal valore della pluralità nei media al rapporto personale con la tecnologia fino ad arrivare all’esperienza in Parlamento: “Sono sempre il ragazzo di una volta. Io a volte davvero mi rendo conto che se mai la vita mi porterà a non essere com'ero smetterò. Io scappai dal Parlamento perché non ce la facevo più. Cosa ti resta del Parlamento? Oltre alla noia planetaria, è un posto dove trequarti sono dei deficienti e un quarto rappresenta i potenti veri”.

Cerno ha raccontato il suo coming out, il rapporto con la famiglia, le difficoltà vissute da giovane in una realtà di provincia e come la madre, assistente sociale, abbia saputo gestire con competenza il suo disagio adolescenziale. Nel corso dell’intervista rilasciata, ha ammesso di non essersi mai goduto pienamente i successi raggiunti essendo sempre proiettato verso il futuro e ha riconosciuto che questa attitudine, sebbene a volte frustrante, fa parte della sua natura. La puntata integrale con ospite il direttore Tommaso Cerno sarà disponibile da martedì 14 ottobre su YouTube e Spotify.