Ascolti tv, l'Italia di Gattuso fa il botto. Sfida tra Maria-Milly, chi ha vinto

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la partita di calcio Estonia-Italia valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2026, con la vittoria degli Azzurri per 3 a 1, conquistare una media di 6.588.000 spettatori pari al 36.5% di share, stravincendo la serata. A seguire, Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, ha calamitato una media di 2.090.000 individui all'ascolto pari al 24.1% di share. Su Canale5 Tú sí que vales con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e Giovanni Iovino hanno totalizzato il 27.5% pari a una media di 3.996.000 affezionati. In sovrapposizione: Maria De Filippi ha ottenuto 3.792.000 spettatori pari al 32% di share, contro Milly Carlucci che ha totalizzato una media di 2.528.000 teste pari al 21.3%.

Quanto agli altri programmi della serata, su La7, In altre parole con Massimo Gramellini ha ottenuto una media di 900.000 individui all'ascolto pari al 4.9% di share (In altre parole... Ancora: 515.000 - 3.6%), terzo programma più visto in prime time. Su Rai2, il thriller televisivo Ti vorrei come mia figlia ha tenuto con il fiato sospeso 675.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Rai3 Sapiens - Un solo pianeta con Mario Tozzi segna media di 479.000 teste pari al 3.1%.

Su Rete4, il film Uno di noi con Kevin Costner e Diane Lane ha invece registrato il 2.3% pari a una media di 362.000 spettatori. Su Italia1 il film L'era glaciale 3 - L'alba dei dinosauri ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 900.000 persone pari al 4.2%. Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese hanno attirato l'interesse di 407.000 appassionati pari al 2.4% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e la partecipazione di Marco Travaglio ha segnato il 2.3% pari a una media di 360.000 spettatori.