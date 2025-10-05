La madre di Valeria Marini attacca la figlia: "L'ho rincorsa per 30 anni". Cerno: "Lo hai scelto tu"

Foto: Rai

A Domenica In si parla di rapporti tra genitori e figli, condotto da Mara Venier affiancata dal direttore del Tempo Tommaso Cerno, con ospiti Corinne Clery, Gianna Orru (madre di Valeria Marini), Luca Barbareschi e la psicologa Maria Rita Parsi. Corinne Clery attacca il proprio figlio, che si è rivoltato contro di lei, e Cerno parla di «ingratitudine» da parte del ragazzo.

Gianna Orru invece torna sui rapporti tesissimi con la figlia Valeria. «Io ho dato tantissimo ai miei figli e poi, quando erano più grandi, con il padre che aveva più soldi…» ha lamentato la donna. «Sì, è successo qualcosa che io non dirò mai, certe cose non le dico. 30 anni della mia vita dedicata alla mia figlia, io avevo un’attività… per correre dietro a mia figlia senza conoscere il mondo dello spettacolo».

E ancora: «Su quel mondo purtroppo c’è tanto da scoprire. Non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia, bisogna stare zitti. Invece tv, giornali, ovunque. Questo è sbagliato, solo per visibilità. Il motivo vero non l’ho mai detto. Io sono sarda, non parlo.» Cerno a quel punto commenta: «Allora ha ragione Valeria, potevi startene a casa tua». Il direttore del Tempo ricorda alla Orru che ha scelto lei di seguire la figlia nella sua carriera. La signora ha replicato: «No, mi sono trovata in una situazione mio malgrado. Ma è stato talmente violento il suo successo improvviso che mi ha travolto. Non è che chiedo un risarcimento, eh ma il dolore è stato grande».