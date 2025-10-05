Ballando, Selvaggia Lucarelli a Nancy Brilli: "Non c'è bonus lutto". Cala il gelo

Foto: X Ballando con le stelle

Alice Antico 05 ottobre 2025

"Ballando con le Stelle" ha riaperto le danze e, con esse, le immancabili polemiche. Il talent show di Milly Carlucci è ripartito con una rosa di concorrenti VIP pronti a mettersi alla prova e ad essere giudicati dalla ormai consolidata formazione: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.

Già dalla seconda puntata andata in onda ieri sera, uno scontro in giuria si è acceso in modo particolarmente ruvido. Protagonista è stata l'attrice Nancy Brilli, che si è presentata sul palco dopo una settimana emotivamente difficile, segnata dalla morte del suo amato cane, Margot. L'attrice ha portato in scena un'esibizione carica di tensione e fragilità, influenzata dal lutto recente. Il momento di valutazione si è trasformato presto in una lite. Selvaggia Lucarelli ha espresso un giudizio tecnico durissimo, non risparmiando una critica che è subito risultata fredda e cinica. Riferendosi allo stato emotivo dell'attrice, la giurata ha dichiarato: "Non possiamo dare il bonus lutto animale domestico". E ha continuato, prevedendo una reazione diversa per sé: "So che è cinico quello che sto dicendo. Quando morirà il mio gatto io non verrò, ma non possiamo dare il bonus per il lutto animale domestico". La dichiarazione ha gelato immediatamente Nancy Brilli, che ha replicato visibilmente colpita: "Non hai detto una bella cosa, mi fa impressione". Lo scontro, tuttavia, non si è limitato al tema del lutto. Lucarelli ha poi affondato il giudizio tecnico sulla performance: "Non possiamo dire che quello che abbiamo visto fosse bello. Era tutto fuori tempo".

Le sue valutazioni sono state contestate apertamente anche dal maestro di ballo di Brilli, Carlo Aloia, che ha sfidato la giurata: quando la Lucarelli gli ha detto "Aloia stai zitto", il maestro ha infatti risposto a tono: "Sto qui, ho il microfono e parlo". A chiudere il dibattito è stata l'attrice stessa: "Sono contenta di aver fatto questo ballo, sono felice di aver portato sul palco quello che ho imparato".

Nonostante il tentativo pacificatorio, l'uscita di Lucarelli sul "bonus lutto" ha immediatamente incendiato i social media. Su X (ex Twitter), gli hashtag legati alla trasmissione sono schizzati tra le tendenze del sabato sera, e l'affermazione della giurata è stata bocciata dalla stragrande maggioranza degli utenti.