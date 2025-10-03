"La Ricetta della Felicità" vola con tre miiloni di spettatori. E Bruno Vespa fa il 20% di share

Foto: Rai

Marco Zonetti 03 ottobre 2025

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel del giovedì televisivo vedono su Rai1 "La Ricetta della Felicità "conquistare 3.057.000 spettatori pari al 18.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 "La Notte nel Cuore" ha radunato invece 2.511.000 spettatori con uno share del 16.3%. Su Rai2, dopo la presentazione (756.000 – 3.7%), "Ore 14 Sera", con Milo Infante, ha totalizzato 909.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 il film "L’uomo d’acciaio" ha divertito 880.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 il film "The Mauritanian" ha raccolto 538.000 spettatori (3.1%). Su Rete4, dopo la presentazione (564.000 – 2.7%), "Dritto e Rovescio" con Paolo Del Debbio ha radunato 787.000 spettatori (5.9%). Su La7 "Piazzapulita" con Corrado Formigli ha siglato 1.012.000 spettatori e il 7.8%. Su Tv8 la partita di Europa League – Feyenoord-Aston Villa ha intrattenuto 584.000 spettatori (3%). Sul Nove Comedy Club con lo spettacolo Io e Gianlu di Marta e Gianluca ha divertito 469.000 spettatori con il 2.6%.

In access prime time, su Rai1, i "Cinque Minuti" di Bruno Vespa hanno radunato 3.900.000 spettatori (20.3%), mentre - a seguire - "Affari Tuoi" ha raggiunto 4.710.000 spettatori (22.8%). Su Canale5, dopo "Gira La Ruota della Fortuna" (4.159.000 – 20.6%), Gerry Scotti con "La Ruota della Fortuna" ha segnato 5.111.000 spettatori pari al 24.7%. Su Rai2 TG2 Post con Monica Giandotti ha radunato 499.000 spettatori con il 2..4%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre" con Marco Damilano segnato 1.026.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Paolo Del Debbio con "4 di Sera" ha raggiunto 1.010.000 spettatori e" il 5.1% nella prima parte e 887.000 spettatori e il 4.3% nella seconda. Su La7 Lilli Gruber con "Otto e Mezzo" ha totalizzato 1.859.000 spettatori (9%).