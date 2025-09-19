Al via il Ferrara Film Festival con Kabir Bedi e Paul Haggis

Foto: LaPresse

Il Ferrara Film Festival celebra nel 2025 la sua decima edizione (20–28 settembre) con un messaggio chiaro e controcorrente: liberare la cultura da ogni forma di ideologizzazione e restituire al cinema la sua funzione originaria di racconto, riflessione e identità. A raccogliere questa sfida è Claudia Conte, giornalista, scrittrice e imprenditrice culturale, appena nominata Co-Direttrice Artistica della kermesse.

Una scelta in netta discontinuità con molte direzioni artistiche del panorama internazionale come Cannes, spesso piegate – come lei stessa denuncia – a logiche “di compiacimento ideologico e culturale, dove regna la visione woke”.

“Essere chiamata a ricoprire il ruolo di Co-Direttrice Artistica – afferma Conte – è per me un grande onore e una sfida che accolgo con entusiasmo. Il nostro obiettivo è chiaro: costruire un festival libero, meritocratico, dove il merito e la forza delle storie contino più delle mode e delle pressioni ideologiche”.

Negli ultimi anni, l’arte e’ stata spesso strumentalizzata per veicolare messaggi unilaterali, escludendo il dissenso e premiando solo ciò che si allinea con una certa “agenda”. Un contesto in cui si parla quasi più di attivismo che di cinema, e dove si arriva persino a censurare artisti israeliani, in nome di un pensiero unico che esclude piuttosto che includere.

Il Ferrara Film Festival si propone come alternativa netta a questa tendenza, ospitando grandi nomi del cinema internazionale, ma anche figure istituzionali e politiche spesso escluse da altri contesti culturali. Tra gli ospiti: Kabir Bedi, premiato per i 50 anni di Sandokan; il due volte premio Oscar Paul Haggis, omaggiato per i 20 anni di Crash; e il compositore americano Ron Jones, noto per le colonne sonore di Star Trek e I Griffin.

Sul fronte italiano, saranno presenti tra gli altri gli attori Cristiana Capotondi, Stefania Rocca, Giorgio Pasotti, Mariano Rigillo, i registi Federico Moccia e Volfango De Biasi, il produttore Benedetto Habib e la presidente del

Centro Sperimentale di Cinematografia Gabriella Buontempo.

Interverranno figure come Federico Mollicone, Presidente della Commissione Cultura alla Camera, Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Emanuele Prisco, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Martina Semenzato, Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Basta con l’odio ideologico di certi attori e registi contro il governo: la cultura deve unire, non diventare un megafono di attacchi politici. E soprattutto: no alla censura. Il nostro festival sarà una casa per chi crede nella libertà, nel rispetto e nel confronto.

Tra i momenti più intensi, la proiezione del documentario Ukraine Under Fire di Jordan Campbell, in collaborazione con Domus Europa e con l’introduzione del Senatore Marco Scurria: un evento che vuole accendere i riflettori sul dramma della guerra in Ucraina e sul valore della libertà in un continente sempre più fragile.

“Il cinema deve tornare ad avere profondità, responsabilità e coraggio – conclude –. Non può essere solo un megafono di slogan. Deve stimolare pensiero, custodire la memoria e raccontare la verità anche quando scomoda. Il Ferrara Film Festival sarà un luogo di libertà, confronto e qualità. Un festival aperto a chi ama davvero il cinema, non a chi lo piega a fini ideologici”.



Ma a preoccupare Claudia Conte è anche il peso crescente delle lobby cinematografiche internazionali , che spesso determinano scelte artistiche e programmazioni a discapito della qualità e dell’autenticità narrativa.

“È evidente che una parte dell’industria culturale mondiale – spiega Conte – è controllata da gruppi di potere. Tutto questo soffoca il talento libero e condiziona la produzione culturale. Il nostro festival vuole rompere con questi meccanismi e valorizzare anche giovani che non hanno avuto opportunità: qui contano le storie, la qualità e il coraggio degli autori, non le appartenenze o le tessere giuste”.