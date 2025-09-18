Ascolti tv, Montalbano in replica batte il debutto di Bova. Non c'è storia nel duello Gratteri-Labate

Marco Zonetti 18 settembre 2025 a

Gli ascolti Tv del mercoledì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti vincere la serata con una media di 2.425.000 spettatori pari al 16.0% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il debutto della terza stagione della serie Buongiorno, mamma! con Raoul Bova ha conquistato 2.135.000 spettatori pari al 14.7%. Su Rai3, Chi l’ha Visto? con Federica Sciarelli sigla 1.331.000 spettatori (9.4%), terzo programma più visto in prime time.

Su Rai2 l'esordio della serie Occhi di gatto ha registrato 672.000 individui all'ascolto pari al 4.3%. Su Italia1, il film The Transporter con Jason Statham ha divertito 781.000 spettatori con il 4.7%.

Su Tv8 la Champions League con la vittoria del Liverpool per 3 a 2 contro l'Atletico Madrid raggiunge 910.000 spettatori (5.3%), e sul Nove la replica di Comedy Match con Katia Follesa raduna 238.000 spettatori con il 2.0%.

Per l'approfondimento, su Rete4 il nuovo programma RealPolitik con Tommaso Labate debutta con una media di 444.000 individui all'ascolto (3.7%), mentre su La7 Lezioni di Mafie con Nicola Gratteri esordisce invece con una media di 1.108.000 spettatori pari al 7.1%.

Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino intrattiene 3.956.000 spettatori (21.2%), mentre, su Canale5, Gerry Scotti e Samira Lui prevalgono con La Ruota della Fortuna radunando 4.425.000 spettatori pari al 23.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.336.000 irriducibili (7.1%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 518.000 spettatori con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ha raccolto 420.000 spettatori con il 2.2%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha segnato 900.000 spettatori (5.0%): su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raggiunge 855.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 613.000 spettatori e il 3.3% nella seconda; su La7 Otto e mezzo con Lilli Gruber prevale con 1.653.000 spettatori (8.8%).