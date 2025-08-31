Ascolti tv, Morandi-Bonolis: chi ha vinto la sfida del sabato sera

Marco Zonetti 31 agosto 2025 a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono, in prime time su Rai1, la replica di Evviva! con Gianni Morandi ha calamitato una media di 1.964.000 individui all'ascolto pari al 14.8% di share. Su Canale5, le repliche di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno registrato il 14.9% pari a una media di 1.503.000 spettatori. Un effettivo testa a testa dal punto di vista delle percentuali di share, e con una discrepanza fra le medie di spettatori per via dell'inizio anticipato di Evviva! e della fine tardiva di Ciao Darwin.

Su Rai2, il film televisivo Folle ossessione ha tenuto con il fiato sospeso 635.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Rai3 il film in prima visione Volare, diretto e interpretato da Margherita Buy, con Anna Bonaiuto e Caterina De Angelis, ha appassionato una media di 558.000 teste pari al 4.2%.

Su Rete4 il film Finalmente la felicità di e con Leonardo Pieraccioni, affiancato da Ariadna Romero, Rocco Papaleo e Thyago Alves , ha ottenuto il 3.7% pari a una media di 469.000 spettatori. Su Italia1 il film Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser, ha incollato davanti al piccolo schermo una media di 762.000 persone pari al 5.6%. Su La7, il film Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson e Helen Hunt ha raggiunto una media di 338.000 individui all'ascolto pari al 2.7% di share.

Su Tv8, i 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ha attirato l'interesse di 329.000 appassionati pari al 2.6% di share. Sul Nove Delitti in famiglia ha raccolto l'1.7% pari a una media di 217.000 spettatori.

In access prime time, su Canale5, La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui ha intrattenuto 3.721.000 affezionati pari al 25.3%. Su Rai3, Blob - Di tutto di più sigla il 3.4% con 481.000 teste.

Quanto all’approfondimento: su Rai3 Sapiens - Files con Mario Tozzi conquista il 3.3% pari a una media di 486.000 individui all'ascolto; su Rete4 Costanza Calabrese al timone di 4 di sera Weekend segna il 3.7% pari a una media di 536.000 telespettatori nella prima parte e il 2.8% pari a 419.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese raggiunge invece 732.000 teste pari al 4.9%.