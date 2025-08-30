Ascolti tv, la serie Tradimento domina la serata. Bene la replica di Pechino Express

Marco Zonetti 30 agosto 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 il film Le mie ragazze di carta con Maya Sansa e Andrea Pennacchi, conquistare una media di 1.775.000 spettatori pari al 13.0% di share. Su Canale5 la serie Tradimento sigla invece una media di 2.042.000 spettatori pari al 16.4%, vincendo la serata. Sul podio Italia1 con la serie Chicago Fire, che ha appassionato una media di 916.000 teste pari al 6.2% di share.

Su Rai2 la serie Squadra Speciale Cobra, giunta all'undicesima stagione, ha segnato 503.000 spettatori pari al 3.9%. Su Rai3 il film La chimera di Alice Rohrwacher con Alba Rohrwacher e Isabella Rossellini raduna una media di 391.000 individui all'ascolto e il 2.8%. Su Rete4 il film The Bourne Legacy con Matt Damon sigla una media di 551.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su La7, il film Ricordati di me di Gabriele Muccino, con Fabrizio Bentivoglio, Laura Morante, Monica Bellucci, Silvio Muccino e Nicoletta Romanoff e John Malkovich, ha raccolto 414.000 spettatori pari al 3.0%. Su Tv8 Pechino Express - Fino al tetto del mondo ha radunato 647.000 spettatori con il 5.0%. Sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha siglato 544.000 individui all'ascolto (3.9%).

In access prime time su Rai1 Techetechetè segna una media di 2.677.000 spettatori (16.3%). Su Canale5 Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna raduna 4.146.000 spettatori pari a una percentuale del 25.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 507.000 spettatori con il 3.1%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Annalisa Fantilli ottiene una media di 384.000 spettatori pari al 2.3% di share; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera News hanno raggiunto 608.000 spettatori con il 3.8% nella prima parte e 517.000 spettatori con il 3.1% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese conquista invece una media di 984.000 spettatori (5.9%).