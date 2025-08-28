Ascolti tv, la storia di Luca Trapanese domina la serata. Bene Zona Bianca

Marco Zonetti 28 agosto 2025 a

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la miniserie francese Il segreto di Isabelle, con Odile Vuillemin, conquistare una media di 1.676.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Canale5 Nata per te con Pierluigi Gigante e Teresa Saponangelo, incentrato sulla storia di Luca Trapanese, ha invece siglato 1.996.000 spettatori con uno share del 15.6%, vincendo la serata. Su Rai2 la replica di Rocco Schiavone con Marco Giallini ha coinvolto 821.000 spettatori pari al 6.1%. Su Italia1 il telefilm Chicago Med ha segnato 930.000 spettatori con il 7.0%.

Su Rai3 il concerto-evento Jannacciami!, in omaggio ai 90 anni dalla nascita del maestro Enzo Jannacci, ottiene 492.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi - con un'intervista esclusiva al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani - raduna una media di 721.000 spettatori (6.3%). Su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias segna 525.000 spettatori pari al 3.6%. Su Tv8 il film What Women Want con Mel Gibson e Helen Hunt intrattiene 459.000 spettatori (3.6%). Sul Nove il film 12 Rounds con John Cena si aggiudica una media di 240.000 spettatori con l'1.8%.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.798.000 spettatori (17.0%), battuto da Canale5 che, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti affiancato da Samira Lui conquista 4.590.000 spettatori pari al 27.9%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus diverte 581.000 spettatori con il 3.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post condotto da Annalisa Fantilli sigla il 2.7% pari a 443.000 teste; Rete4 4 di Sera News con Costanza Calabrese ha informato 679.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 518.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto 954.000 spettatori (5.7%).