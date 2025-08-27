Ascolti tv, Il segreto di Isabelle conquista la serata. Vola La Ruota della Fortuna

Marco Zonetti 27 agosto 2025 a

Gli ascolti e i dati Auditel di martedì 19 agosto 2025 vedono in prime time su Rai1, la miniserie francese Il segreto di Isabelle, con Odile Vuillemin, raggiungere una media di 1.875.000 spettatori pari al 14.6% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la serie Watson con Morris Chestnut ha invece calamitato il 10.6% della platea pari a una media di 1.278.000 individui all'ascolto. Su Italia1 Yoga Radio Estate si aggiudica una media di 966.000 teste pari al 9.4% di share, ancora una volta terzo programma più visto in prima serata.

Su Rai2 il documentario Formidabile Discoring segna un netto di 921.000 persone all'ascolto pari al 7.9% di share. Su Rai3 il film Rifkin's Festival di Woody Allen con Wallace Shawn e Gina Gershon ha attirato una media di 340.000 appassionati pari al 2.5% di share. Su Rete4, il film Babylon di Damien Chazelle con Margot Robbie e Brad Pitt ha ottenuto il 2.4% di share pari a una media di 241.000 spettatori.

Su Tv8 Kill Bill Vol. 1 di Quentin Tarantino con Uma Thurman ha siglato il 2.7% di share pari a una media di 345.000 spettatori. Sul Nove il film Confusi e felici con ha segnato uno share netto del 3.9% pari a una media di 502.000 spettatori. Su La7, In Onda - Prima serata con Marianna Aprile e Luca Telese segna il 5.0% con 693.000 teste.

La classifica dei programmi di prima serata per media di spettatori:

Il segreto di Isabelle (Rai1) - 1.875.000

Watson (Canale5) - 1.278.000

Yoga Radio Estate (Italia1) - 966.000

Formidabile Discoring (Rai2) - 921.000

In Onda - Prima serata (La7) - 693.000

Confusi e felici (Nove) - 502.000

Kill Bill Vol. 1 (Tv8) - 345.000

Rifkin's Festival (Rai3) - 340.000

Babylon (Rete4) - 241.000

I programmi dell'access prime time

In access prime time, su Rai1, Techetechetè conquista il 15.7% pari a una media di 2.588.000 affezionati, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 27.0% con 4.491.000 teste (Gira la Ruota della Fortuna: 3.566.000 - 22.5%). Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 2.8% pari a una media di 465.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post con Annalisa Fantilli sigla il 2.9% con 489.000 teste; su Rete4 Costanza Calabrese alla guida di 4 di sera News ha raggiunto il 4.1% con 662.000 nella prima parte e il 3.0% pari a 397.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 992.000 spettatori con il 5.9% di share.