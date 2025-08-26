Ascolti Tv, Elvis batte Carosone. La Ruota della Fortuna doppia Techetechetè

Marco Zonetti 26 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti e i dati Auditel di lunedì 25 agosto 2025 vedono in prime time su Rai1 il film Carosello Carosone con Eduardo Scarpetta, incentrato sulla biografia di Renato Carosone, totalizzare una media di 1.364.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Canale5 Il film Elvis di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks ha invece conquistato 1.526.000 spettatori con uno share del 13.6%, vincendo la serata. Su Italia1, la serie Chicago P.D. con Jason Beghe ha appassionato una media di 1.077.000 individui all'ascolto pari all'8.1% di share, sul podio dei più visti.

Su Rete4 il film Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi con Christian de Sica ed Enrico Brignano ha siglato una media di 807.000 spettatori (5.9%). Su Rai2 la serie Elsbeth ha segnato 660.000 spettatori pari al 4.6%. Su La7 il film Vajont - La diga del disonore con Laura Morante, Michel Serrault e Daniel Auteuil ha raggiunto 655.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rai3, Filorosso con Manuela Moreno ha calamitato 643.000 spettatori con il 5.6% (presentazione: 700.000 - 4.5%). Su Tv8 GialappaShow – Best Of ha ottenuto 217.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella ha siglato 281.000 spettatori con il 2.6%.

La notte nel cuore vince in prime time: le serie turche spopolano anche in prima serata

Su Rai1 Techetechetè ha conquistato 2.149.000 spettatori (13.1%), doppiato da Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che, su Canale5, ha ottenuto 4.444.000 spettatori pari al 27.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus ha divertito 509.000 spettatori con il 3.1%.

Per l'approfondimento: su Rai2, Tg2 Post condotto da Annalisa Fantilli ha ottenuto il 3.3% pari a una media di 552.000 spettatori; su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 702.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 564.000 spettatori e il 3.4% nella seconda; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha siglato 1.107.000 spettatori (6.7%).