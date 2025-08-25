Ascolti tv, La notte nel cuore vince in prime time: le serie turche spopolano anche in prima serata

Marco Zonetti 25 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, la replica della seconda stagione di Imma Tataranni - Sostituto procuratore con Vanessa Scalera e Alessandro Gallo totalizzare una meda di 1.804.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha prevalso con una media di 1.958.000 spettatori pari a uno share del 16.4%, vincendo la serata.

Su Rai2 la serie Will Trent ha segnato 376.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 il film Il cosmo sul comò con Aldo, Giovanni e Giacomo ha ottenuto 794.000 spettatori con il 6.0%. Su Rai3, dopo la presentazione (628.000 – 4.2%), Report Estate con il meglio della trasmissione d'inchiesta di Sigfrido Ranucci ha conquistato una media di 765.000 spettatori pari al 5.8% (Report Plus: 477.000 - 4.4%).

Su Rete4 Freedom oltre il confine condotto da Roberto Giacobbo ha calamitato 501.000 spettatori (4.3%). Su La7 il film Il processo di Norimberga con Alec Baldwin e Christopher Plummer ha registrato 372.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume, con Filippo Timi, ha segnato 275.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica de La Corrida presentata da Amadeus ha divertito 520.000 spettatori pari al 4.2% nella prima parte e 304.000 spettatori pari al 4.1% nella seconda intitolata Il Vincitore.