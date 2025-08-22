Ascolti tv, La Ruota della Fortuna sfiora il 30% di share: non ce n'è per nessuno

Marco Zonetti 22 agosto 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono, in prima serata su Rai1, la replica della seconda stagione della serie Un professore, con Alessandro Gassmann, raccogliere una media di 1.264.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale5, la serie Watson con Morris Chestnut, ha conquistato invece una media di 1.245.000 individui all'ascolto pari al 10.9%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso ha siglato 970.000 spettatori pari al 7.3% e su Rai3 il film I re della scena con Mathieu Kassovitz e Fanny Ardant ha ottenuto 336.000 spettatori (2.7%). Su Rete4 il film The Untouchables - Gli intoccabili di Brian De Palma con Kevin Costner, Robert De Niro e Sean Connery, ha calamitato 779.000 spettatori (6.5%), mentre su Italia1 il film Crawl - Intrappolati con Kaya Scodelario, Barry Pepper e Morfydd Clark ha totalizzato 809.000 spettatori con il 6.0%.

Su La7 il film Tutte le donne della mia vita di Simona Izzo con Luca Zingaretti e Vanessa Incontrada ha segnato una media di 509.000 individui all'ascolto pari al 3.9% di share. Su Tv8 la partita di Conference League che ha visto la vittoria della Fiorentina per 3 a 0 sul Polissya Zhytomyr ha divertito 518.000 spettatori (3.4%) e sul Nove Aldo, Giovanni e Giacomo con Anplagghed ha intrattenuto 566.000 spettatori con il 4.6%. In access prime time, su Rai1 il repertorio di Techetechetè ha registrato una media di 2.308000 spettatori (14.8%), surclassato da Gerry Scotti al timone de La Ruota della Fortuna che, su Canale5, ha divertito 4.592.000 spettatori pari al 29.3%. Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa ha divertito una media di 587.000 spettatori pari al 3.8%.

Per l'approfondimento: su Rete4 Costanza Calabrese con 4 di Sera News ha segnato una media di 736.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte di 748.000 pari al 4.8% nella seconda; condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha registrato una media di 1.147.000 teste con il 7.2%.