Ascolti tv, Milan-Bari vince la serata, volano gli omaggi a Pippo Baudo

Nella serata di ieri, domenica 17 agosto 2025, su Rai1 la replica di Papaveri e Papere del 1995 in ricordo di Pippo Baudo ha conquistato una media di 1.564.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Canale5 la partita di Coppa Italia – Milan-Bari, vinta dalla squadra milanese per 2 a 1, ha prevalso con una media di 2.385.000 spettatori pari a uno share de 18.5%. Su Rai2 la serie Will Trent ha segnato 780.000 spettatori (6%). Su Italia1 il film Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo ha ottenuto 954.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (635.000 – 4.5%), il meglio di Report ha conquistato una media di 673.000 spettatori pari al 5.2% (Report Plus: 515.000 - 5.6%).

Su Rete4 lo speciale di Zona Bianca dedicato a Pippo Baudo ha calamitato 432.000 spettatori (4.1%). Su La7 il docu-film Notre-Dame in fiamme ha registrato 309.000 spettatori e il 2.4%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume – Indovina chi?, con Filippo Timi, ha segnato 270.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la replica de La Corrida con Amadeus ha divertito 419.000 spettatori pari al 3.4% nella prima parte e 328.000 spettatori pari al 5.1% nella seconda intitolata Il Vincitore.

Su Rai1 Techetechetè – Incredibilmente Pippo conquista 2.928.000 spettatori (21.1%). Su Canale5 Coppa Italia Live appassiona invece 1.982.000 spettatori pari al 14.6%. Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend con Costanza Calabrese conquista 755.000 spettatori e il 5.6% nella prima parte e 751.000 spettatori e il 5.4% nella seconda, mentre su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese segna 815.000 spettatori con il 5.9%. Al mattino, benissimo lo speciale del Tg1 - Addio a Pippo Baudo, che ha conquistato 1.210.000 spettatori pari al 27.3%, e al pomeriggio ottimo risultato per lo speciale Estate in Diretta - Per Sempre, Pippo Baudo, con i suoi 1.558.000 spettatori pari al 17.8%.