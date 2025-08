Ascolti Tv, la principessa Sissi vince la serata. Oltre 4 milioni premiano Gerry Scotti

Marco Zonetti 06 agosto 2025 a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time, su Rai1, la serie Simon Coleman con Jean-Michel Tinivelli fermarsi a una media di 1.344.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale5 la serie Sissi con Dominique Davenport ha calamitato il 15.5% della platea pari a una media di 1.684.000 individui all'ascolto, vincendo la serata.

Su Rai2 Enrico Brignano con Ma... Diamoci del tour! In Europa segna invece un netto di 667.000 persone all'ascolto pari al 5.2% di share. Su Rai3 La Grande Opera all'Arena di Verona con l'Aida ha attirato una media di 304.000 appassionati pari al 2.4% di share.

Su La7, In Onda - Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese ha trattenuto davanti al piccolo schermo una media di 715.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Rete4, la serie Delitti ai Caraibi ha ottenuto il 4.1% di share pari a una media di 521.000 spettatori. Su Italia1 Max Working - Lavori in corso con Max Angioni si aggiudica una media di 876.000 teste pari al 7.3% di share. Su Tv8 il film Now You See Me - I maghi del crimine con Woody Harrelson e Morgan Freeman ha siglato il 4.2% di share pari a una media di 538.000 spettatori. Sul Nove il film Via dall'incubo con Jennifer Lopez ha segnato uno share netto del 4.5% pari a una media di 568.000 spettatori.

In access prime time, su Rai1, Techetechetè conquista il 17.7% pari a una media di 2.736.000 affezionati, mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna il 26.7% con 4.138.000 teste, preceduto da Gira la Ruota della Fortuna che ha siglato il 22.3% pari a 3.271.000. Su Rai3, Un posto al sole ha attirato una media di 940.000 irriducibili pari al 6.2% di share. Sul Nove Amadeus con The Cage - Prendi e scappa sigla il 3.9% pari a una media di 603.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post segna il 3.0% pari a 454.000 individui all'ascolto, e su Rete4 Costanza Calabrese alla guida di 4 di sera News ha raggiunto il 4.7% con 699.000 nella prima parte e il 3.7% pari a 574.000 nella seconda; su La7, In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto una media di 1.077.000 spettatori con il 7.0% di share.