Ascolti tv, Ilary Blasi surclassa Alberto Angela. Ruota fortunata per Gerry Scotti

Marco Zonetti 29 luglio 2025

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 l'ultima puntata stagionale di Noos – L’avventura della Conoscenza con Alberto Angela fermarsi a 1.875.000 spettatori pari al 13.8% di share (Noos - Viaggi nella natura: 510.000 - 9.5%). Su Canale5 Cornetto Battiti Live con Ilary Blasi e Alvin ha conquistato una media di 2.534.000 spettatori con uno share del 22.2% (Highlights: 875.000 - 23.4%) in crescita e vincitore della serata.

Su Rai2 la serie Elsbeth ottiene 468.000 spettatori pari al 3.0%.Su Rai3 Filorosso con Manuela Moreno sigla 627.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 la serie Delitti ai Caraibi tiene incollati allo schermo 563.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 la serie Chicago P.D. conquista il 6.7% pari a una media di 1.094.000 teste. Su La7 il docu-film L'assassinio del banchiere di Dio calamita 418.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio diverte 254.000 spettatori (1.7%) e sul Nove Little Big Italy con Francesco Panella calamita 409.000 spettatori con il 3.2%.

Su Rai1 Techetechetè raccoglie 2.989.000 spettatori (16.9%), ancora una volta battuto dalla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui che conquista una media di 4.666.000 spettatori pari al 26.4% di share. Un Posto al Sole appassiona 1.439.000 spettatori (8.0%). Sul Nove Amadeus con The Cage – Prendi e Scappa segna invece una media di 582.000 spettatori pari al 3.3%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti sigla una media di 525.000 spettatori (2.9%), su Rete4 4 di Sera News con Roberto Poletti e Francesco Barra ha raggiunto 763.000 spettatori pari al 4.5% nella prima parte e 706.000 spettatori pari al 3.9% nella seconda; su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile raduna 1.165.000 spettatori pari al 6.6% di share.