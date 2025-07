Ascolti tv, il concerto di Gigi D'Alessio domina la serata. Quarto Grado senza rivali col boom Garlasco

Marco Zonetti 26 luglio 2025 a

Gli ascolti del venerdì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del concerto-evento Gigi, uno come te con Gigi D'Alessio conquistare una media di 1.942.000 spettatori pari al 17.3% di share, vincendo la serata. Su Canale5 la replica della serie Vanina - Un vicequestore a Catania con Giusy Buscemi sigla invece una media di 1.132.000 teste con uno share del 10.0%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero - con gli sviluppi sul caso di Garlasco e di Liliana Resinovich - ha totalizzato una media di 1.075.000 spettatori pari al 10.7%, secondo programma piu visto in prime time in percentuale.

Su Rai2 il documentario The Americas ha segnato 659.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 il film Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, Claudio Santamaria e Valeria Golino ha radunato 530.000 individui all'ascolto e il 4.1%. Su Italia1 la tredicesima stagione di Chicago Fire con Dermot Mulroney ha segnato una media di 968.000 spettatori pari al 7.2%. Su La7 Una giornata particolare - Mussolini il capobanda con Aldo Cazzullo ha raccolto 473.000 spettatori pari al 3.7%. Su Tv8 Italia's Got Talent - Best of ha radunato 332.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Comedy Match con Katia Follesa ha siglato 362.000 individui all'ascolto (2.9%).

In access prime time su Rai1 Techetechetè segna una media di 2.382.000 spettatori (16.4%). Su Canale5 Gerry Scotti affiancato da Samira Lui con La Ruota della Fortuna radunano 3.552.000 spettatori pari al 24.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus raccoglie 361.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3 Un posto al sole conquista l'8.5% pari a una media di 1.252.000 irriducibili appassionati.

Per l'approfondimento: su Rai2 Monica Giandotti con Tg2 Post raccoglie il 3.3% pari a una media di 487.000 individui all'ascolto; su Rete4 Roberto Poletti e Francesca Barra al timone di 4 di Sera News hanno raggiunto 731.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 674.000 spettatori e il 4.6% nella seconda; su La7 In Onda condotto da Marianna Aprile e Luca Telese conquista una media di 940.000 spettatori (6.5%).